“كاسنوس” تنزل للتحسيس في أقصى الجنوب الجزائري

للتعريف بالخدمات الرقميّة ومزايا الانتساب للصندوق

افتتحت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء برج باجي مختار حملتها التحسيسية على مدى ثلاثة أسابيع، من الإثنين 22 أفريل 2024 إلى 14 ماي 2024.

وتأتي الحملة الإعلامية تفعيلا للاتصال الميداني، عن طريق زيارة كل محلات وأماكن نشاط غير الأجراء، للتعريف بأهم الخدمات الرقمية التي وضعتها المديرية العامة، على غرار التصريح بالنشاط عن بعد وكذا دفع الاشتراكات إلكترونيّا، وطلب الانتساب عن بعد، والتصريح بوعاء الاشتراك، وطلب التقاعد عن بعد، إضافة إلى طلب الموافقة القبلية للمراقبة الطبية إلكترونيّا من طرف الصيادلة المتعاقدين، وكذا محاكاة معاشي التقاعد والعجز ورأس مال الوفاة.

كما تشمل الخدمات الرقمية تمكين أي مواطن من استخراج شهادة عدم الانتساب إلكترونيا، علما أن كل هاته الخدمات يوفرها “كاسنوس” عبر منصته الإلكترونية (Damancom.casnos.dz).

وإلى جانب ذلك، يتضمن التحسيس التعريف بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، والتعريف بمختلف أداءات الضمان الاجتماعي، والتي يستفيد منها المشتركون وذوو حقوقهم، وتتمثل في التأمين عن المرض وعن الولادة و العجز، ومنحة الوفاة، والتقاعد، وهي أداءات لا يمكن الاستفادة منها دون الوفاء بالتزامات وتسديد الاشتراكات، والتي يمكنهم تنفيذها عن طريق جدول التقسيط، كما أن تسوية الاشتراكات يتيح للمنخرطين تحيين بطاقة الشفاء للاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.

ويستهدف البرنامج المسطر كذلك الأشخاص غير الأجراء لكل من بلديتي برج باجي مختار وتيمياوين، بما يحقق توسيع قاعدة المشتركين ويكرس التصريح بالنشاط، ويقلص من النشاط غير الرسمي المضر بالاقتصاد الوطني والنشطين أنفسهم، بتفويت مزايا الاستفادة من التقاعد والتغطية الاجتماعية لهم ولذوي حقوقهم.

ويجدر بالذكر أن الوزارة الوصية المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بإشراف الوزير فيصل بن طالب، تخطو خطوات هامة يجعلها سباقة لرقمنة الخدمات بما يحقق تحسين الخدمة العمومية ويجسد التزامات رئيس الجمهورية في الميدان.