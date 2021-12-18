“كاسنوس” سيقاضي المتخلفين ويحجز ممتلكاتهم بعد جانفي

7 آلاف مشترك يستفيدون من تدابير الإعفاء بوهران

بلغت نسبة الاستفادة من مزايا الإعفاء من الغرامات والزيادات بسبب التأخر في دفع اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء – كاسنوس – على مستوى وكالة ولاية وهران 25 بالمائة، بما يمثل قرابة 7 آلاف مشترك من مجموع 26995 مؤمن مستهدف بهذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت، حسب آخر الإحصاءات المرصودة منذ بدء العملية في الفاتح سبتمبر الماضي إلى غاية صبيحة الأربعاء الأخير.

ووفق هذه الأرقام، فإن الاستجابة المحققة لحد الآن تدور في فلك النسبة الوطنية للمستفيدين من تدابير الإعفاء المقدرة ب 28 بالمائة من مجموع 600 ألف مدين بالتقريب، فيما يرجح بوهلالة مكي، مدير الوكالة الولائية لصندوق كاسنوس لوهران، ولعدة عوامل واعتبارات، أن يرتفع هذا العدد لتحقيق الهدف المتوخى خلال الفترة الممتدة من منتصف الشهر الجاري إلى آخر أجل محدد لهذه العملية بتاريخ 31 جانفي 2022، خاصة أن المزايا المتاحة للمدينين المطالبين بتسوية وضعيتهم المالية حيال الصندوق يراها محفزة جدا هذه المرة، بما كلف وكالة وهران إلى الآن ما حجمه 26 مليار سنتيم، تمثل وحدها قيمة الغرامات المالية التي أسقط عن المعنيين واجب سدادها، في مقابل ما ينتظر المتخلفين عن آخر أجل لافتكاك هذه المزايا من عقوبات ردع، قد تصل إلى حد المتابعة القضائية، الحجر على حساباتهم البنكية وأيضا الحجز التحفظي لممتلكاتهم المنقولة في حال عدم الامتثال لمقتضيات التحصيل الجبري الذي سيشرع الصندوق في تطبيقه مباشرة بعد استنفاده إجراءات الإعذار.

مدير وكالة وهران: “منحة تقاعد غير الأجراء قد تصل إلى 22 مليون سنتيم شهريا للمؤمَّن

وعن طرق دفع الاشتراكات المتراكمة وكيفيات الاستفادة من الإعفاءات سالفة الذكر لفائدة المدينين، يوضح بوهلالة أنها محددة بدقة وفق تصنيف كل فئة من المشتركين، حيث أن الحالات التي تسارع إلى تسديد كامل ديونها من الاشتراكات يمكنها الظفر على الفور بالإعفاء الكلي من غرامات التأخير والزيادات، في حين أنها لمن يدفع ديونه جزئيا، تستوجب منه أولا تسديد قيمة اشتراكه للسنة الحالية، ثم تقديم طلب الدفع بالتقسيط لما تبقى له من ديون، مع مراعاة الظروف المالية لكل شخص من حيث حجم القسط والفارق الزمني بين كل موعد تسديد وآخر، وهذا على مدار فترة لا ينبغي وجوبا أن تتجاوز 3 سنوات، شريطة أن يحترم المعني المواعيد المحددة له للدفع المجزّأ، وفي حال إخلاله مرتين بأجل السداد، فإنه يفقد تلقائيا فرصته في الإعفاء من الغرامات.

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أما الخانة الثالثة فتشمل المعنيين بإجراءات الدفع بالتقسيط، وهي بدورها تتفرع إلى صنف يستحق إلغاء الغرامات بمجرد دفعه آخر شطر من الاشتراكات المتراكمة من دون تجاوزه أي موعد في رزنامة الدفع بالتقسيط، بينما تمنح للصنف الثاني الذي لم يتقيد بآجال هذا النوع من الدفع، ولم يستوف أيضا مدته الزمنية الخاصة به، فرصة اتصال الوكالة به من أجل أن يسوي وضعيته بخصوص الأقساط، وبالتالي تمكينه من الإعفاء بعد تصفيته لديونه، في حين أن من تجاوزه أجل الدفع بالتقسيط، ولم يحترم مواعيده، فإنه يستدعى من طرف الصندوق، ليلزمه مجددا بدفع الأقساط المتبقية، مع إيداع طلب جديد للاستفادة من رزنامة السداد بالتقسيط عن السنوات الأخرى التي تخلف فيها عن دفع اشتراكاته في حساب كاسنوس.

وأشار ذات المسؤول إلى أن كافة هذه التدابير والتسهيلات إنما تأتي لتحفيز المعنيين على ادخار ما نسبته 15 بالمائة من عائداتهم الشهرية لضمان حماية اجتماعية لهم ولذويهم، مع مساعدتهم في الحفاظ على اليد العاملة، سواء بالنسبة للتجار، الحرفيين ورجال الأعمال أو أصحاب المهن الحرة، حيث أوضح أن قيمة منحة التقاعد المرتبطة بحجم الاشتراك قد تصل لدى مشتركي الصندوق إلى أكثر من 22 مليون سنتيم شهريا، في حين أن حجم الاشتراك مسقف، ولا يتجاوز حد ال 64 مليون سنتيم حتى لو كانت المداخيل السنوية للمنتسب إلى الصندوق تفوق 1000 مليار سنتيم على سبيل المثال بالنسبة لكبار المتعاملين الاقتصاديين، وهي أيضا بقيمة 32400 دج بالنسبة لحدها الأدنى الذي يشترطه الصندوق.

منحة رأسمال الوفاة تصل إلى 400 مليون سنتيم لأرملة المؤمَن

ويضيف ذات المصدر أن الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية تشمل إلى جانب المشترك جميع ذويه من زوجة وأطفال، مثلما تمتد إلى والديه وحتى والدي الزوجة في حال كانا عديمي الدخل، وهي تؤمن له عند سن التقاعد منحة المعاش، ومنحة العجز في حال التعرض لحوادث، مثلما تضمن لمن بعده منحة رأسمال الوفاة التي قد تصل قيمتها إلى 400 مليون سنتيم.

وفي ذات السياق، صرح مدير وكالة كاسنوس لولاية وهران أن هذه الأخيرة قامت لحد الآن باستصدار حوالي 68 ألف بطاقة شفاء من مجموع 83 ألف طلب، قوبل 14 ألف منها بالرفض لأسباب متعددة ومؤسسة، فيما ينتظر الإفراج عن 500 بطاقة جديدة لاحقا، كما أشار وفق آخر الإحصاءات دائما إلى تسجيل وكالة ولاية وهران منذ بداية السنة الجارية 219 ألف خدمة خاصة بنفقات التغطية الاجتماعية، وهي تشمل التعويضات الخاصة بالوصفات الطبية، العمليات الجراحية، الأمومة، طب وجراحة الأسنان، بمعدل نفقات شخصية يقدر بـ 9 آلاف دج للشخص الواحد، وب 7 آلاف دج للشخص بالنسبة للنفقات المعوضة حسب الخدمة.

للعلم، فإن وكالة كاسنوس لولاية وهران تحصي حوالي 40 ألف مشترك ضمن كتلة إجمالية ملزمة قانونا بالالتحاق بالصندوق تقدر ب 162 ألف عامل غير أجير، فيما يصل عدد المشتركين الجدد منذ 1 يناير 2021 إلى حوالي 7 مشترك، مثلما يبلغ حجم المحالين على المعاش 14471 متقاعد، ويستفيد ما مجموعه 12 ألف من ذويهم من مختلف خدمات التغطية الاجتماعية على مستوى ولاية وهران.

ويركز مسؤول الوكالة الولائية في تصريحاته للشروق على أن إجراءات الإعفاء من الغرامات أنما اعتمدت بالأساس بغرض استقطاب المتخلفين وتشجيعهم على ضمان الحماية الاجتماعية لهم ولمصلحة ذويهم، بحيث جندت الوكالة خلية خاصة فقط بالاتصال الهاتفي بمنتسيبيها المدينين من أجل إعلامهم وتحسيسهم بأهمية هذه الإجراءات الاستثنائية ومحدودة المدة، وقد سجل لحد الآن إجرائها لحوالي 20 ألف مكالمة مع مشتركيها، إلى جانب تمديد ساعات عمل فروعها صباح مساء، وحتى خلال الفترة المفترضة لاستراحة الغداء من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة زوالا، مع عدم توقفها عن استقبال المواطنين من يوم السبت إلى غاية الخميس من كل أسبوع، وهذا إلى حين انقضاء أجل تطبيق إجراءات الإعفاء من دفع غرامات التأخير المحدد رسميا بتاريخ 31 جانفي 2022.