كاسنوس.. هذا آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية للفلاحين  

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،”كاسنوس” أن الآجال القانونية لتسديد الاشتراكات السنوية للفلاحين المنتسبين ستكون يوم 30 سبتمبر 2022.

ودعا الصندوق في بيان له، الخميس، الفلاحين المنتسبين إلى “التقرب من مصالحه قصد تسديد الاشتراكات السنوية لتفادي زيادات وغرامات التأخر، من أجل الاستفادة من التغطية الاجتماعية ومختلف الأداءات كالتأمين عن المرض والتقاعد”.

وأكد البيان أن جميع وكالات الصندوق “تبقى مفتوحة طوال أيام الأسبوع من السبت الى الخميس من الثامنة صباحا الى الرابعة والنصف مساء”.