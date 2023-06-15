كاسنوس : هذا هو آخر أجل لتسوية الإشتراكات

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس” أن آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية لمنتسبيه هو 30 جوان 2023، حسب بيان نشره الأمس الأربعاء.

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء أفاد أن شبابيك التحصيل ستبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس طيلة شهر جوان.

كما يمكن لمشتركي “كاسنوس” من تجار وحرفيين، وأصحاب مؤسسات، وغيرهم من الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، تسوية اشتراكاتهم السنوية دون عناء التنقل إلى الشبابيك. وذلك عبر خدمة الدفع الإلكتروني التي توفرها منصة “ضمانكم” الرقمية والتي وضعها الصندوق لمنتسبيه.