كاسنوس يكشف عن قيمة الزيادات في معاشات المتقاعدين

كشفت وزارة العمل والضمان الإجتماعي عن الزيادات التي ستمس أجور المتقاعدين غير الأجراء وكذا أصحاب منحة العجز.

وحسب بيان للوزارة فقد أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء زيادات في منح التقاعد لفائدة المتقاعدين غير الأجراء وكذا منحة العجز للمنتسبين إلى الصندوق وهذا على النحو التالي:

زيادات بـ 10 بالمئة في المنح الأقل أو تساوية 15 ألف دينار.

زيادات بـ5 بالمئة في المنح من 15 إلى 20 ألف دينار

زيادات بـ 3 بالمئة في المنح من 20 إلى 43 دينار

زيادة بـ 2 بالمئة في المنح الاكثر من 43 دينار.

هذه قيمة الزيادات الشهرية في أجور المتقاعدين

وفي 7 فيفري 2022، كشف المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي، عن قيمة الزيادات في أجور المتقاعدين مشيرا إلى القيمة الإجمالية شهريا تقدر بـ 2.8 مليار دج.

وأوضح عبدلي في تصريح لـ”الشروق نيوز” أن الزيادات الشهرية في أجور المتقاعدين متفاوتة وتتراوح مابين تتراوح بين 500 دج و 8000 دج.

وأضاف المتحدث أن القيمة الإجمالية للزيادات في المعاشات تصل إلى 34 مليار، مشيرا إلى أن عجز صندوق التقاعد بلغ إلى 700 مليار دج.

كما أشار المكلف بتسيير صندوق التقاعد أنه يتم سنويا تسجيل أزيد من 130 ألف متقاعد جديد، موضحا أن أزيد من 3 ملايين متقاعد يتلقون المعاشات شهريا.

هذا ما أعلنه الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة منتسبيه

ويوم 6 فيفري 2022، شرع الصندوق الوطني للتقاعد في تطبيق السلم الجديد المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام 30.000 ألف دج.

وأفاد بيان للصندوق، الأحد، أنه “بناء على المادة 31 من قانون المالية 2022 في شقها المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام ثلاثين ألف دينار جزائري 30.000 ألف دج، يعلن الصندوق الوطني للتقاعد كافة منتسبيه أنه تم تطبيق السلم الجديد وأن عملية صب المخلفات المالية لشهر جانفي 2022، الأحد 06 فيفري 2022 على أن يكون معاش شهر فيفري وفق السلم الجديد”.