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اقتصاد

كاسنوس يكشف عن قيمة الزيادات في معاشات المتقاعدين

الشروق أونلاين
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  • 18
كاسنوس يكشف عن قيمة الزيادات في معاشات المتقاعدين

كشفت وزارة العمل والضمان الإجتماعي عن الزيادات التي ستمس أجور المتقاعدين غير الأجراء وكذا أصحاب منحة العجز.

وحسب بيان للوزارة فقد أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء زيادات في منح التقاعد لفائدة المتقاعدين غير الأجراء وكذا منحة العجز للمنتسبين إلى الصندوق وهذا على النحو التالي:

زيادات بـ 10 بالمئة في المنح الأقل أو تساوية 15 ألف دينار.

زيادات بـ5 بالمئة في المنح من 15 إلى 20 ألف دينار

زيادات بـ 3 بالمئة في المنح من 20 إلى 43 دينار

زيادة بـ 2 بالمئة في المنح الاكثر من 43 دينار.

معاشات المتقاعدين

هذه قيمة الزيادات الشهرية في أجور المتقاعدين

وفي 7 فيفري 2022، كشف المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي، عن قيمة الزيادات في أجور المتقاعدين مشيرا إلى القيمة الإجمالية شهريا تقدر بـ 2.8 مليار دج.

وأوضح عبدلي في تصريح لـ”الشروق نيوز” أن الزيادات الشهرية في أجور المتقاعدين متفاوتة وتتراوح مابين  تتراوح بين 500 دج و 8000 دج.

وأضاف المتحدث أن القيمة الإجمالية للزيادات في المعاشات تصل إلى 34 مليار، مشيرا إلى أن عجز صندوق التقاعد بلغ إلى 700 مليار دج.

كما أشار المكلف بتسيير صندوق التقاعد أنه يتم سنويا تسجيل أزيد من 130 ألف متقاعد جديد، موضحا أن أزيد من 3 ملايين متقاعد يتلقون المعاشات شهريا.

هذا ما أعلنه الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة منتسبيه

ويوم 6 فيفري 2022، شرع الصندوق الوطني للتقاعد في تطبيق السلم الجديد المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام 30.000 ألف دج.

وأفاد بيان للصندوق، الأحد، أنه “بناء على المادة 31 من قانون المالية 2022 في شقها المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام ثلاثين ألف دينار جزائري 30.000 ألف دج، يعلن الصندوق الوطني للتقاعد كافة منتسبيه أنه تم تطبيق السلم الجديد وأن عملية صب المخلفات المالية لشهر جانفي 2022، الأحد 06 فيفري 2022 على أن يكون معاش شهر فيفري وفق السلم الجديد”.

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التعليقات
18
  • بيبرس

    معناها الي التقاعد تاعو 15000 دينار يزيدولو 1500 دينار، يولي يسلك 16500 دينار واللي التقاعد تاعو 15500 دينار يزيدولو 770 دينار ، يولي يسلك 16270 دينار مادا نستنتج؟

    1
  • رحالي

    الفارق عن الضريبة يخص جميع العاملين و ليس المتقاعدين فقط و لماذا هذا الإشهار و أنتم تعلمون هذا و حتى بعض المتقاعدين لم يستفيدوا من هذه الإضافة .

    3
  • بن يعڨوب شتوح

    لي زاد باليد أليومنا نزع بنسبة ألف في المئة باليد أليسر الرحمة ياوقت العصابة

    4
  • Houari

    اذا زاد عدد المتقاعدين 130 الف في السنة فكم يموت من متقاعد في السنة

    11
  • خزامة

    حابة نفهم حاجة دولتنا علاه حقارة البرلمانيين و المسؤولين بعد تقاعدهم علاه يقعدو يخلصو هذيك المبالغ الخرافية و بالاصل علاه يهلصو هذيك المبالغ و زيادة على الامتيازات الممنوحة ليهم علاش هوما الجزايريين و حنا ضياف عندهم انا مافعمت والو في جزاير هذي و يعجبوك كي يقولك يوجد زيادات كي تروح تشوف شعال تلقاها مبلغ رمزي لا يسمن لا يغني من جوع

    53
  • فاطمة من فرنسا

    وذوي الدخل الضعيف و ينهم واحد مايخمم عليهم ؟؟؟؟ زيادة 500 دينار مع الغلاء الفادح في كل المواد الغذائية الرئيسية.

    24
  • مواطن

    مقالك تشهير بالزيادات الني تساوي قيمة فخذ دجاجة أو مصروف ثلاثة أيام من البطاطا، والدليل على ذلك أنه ذكر 34 مليار ولم يذكر قيمة ما يستفيده حسب قيمة المعاش. فإما أن يكون القلم منصفا بين المتقاعدين والدولة وإما كفوا عن الكتابة لأنكم لا تشرفوها بهذه الأساليب.

    41
  • خليفة

    انها زيادات لا تسمن و لا تغني من جوع ،حيث ان اغلب المتقاعدين لا يمكنهم ان يلبوا حاجات ابناءهم و اسرهم بمنح هزيلة ،بل انهم يعانون دوما من الديون المستمرة التي ترهق كاهلهم بسبب ارتفاع الاسعار و تدهور القدرة الشراءية ،و لذا يجب على الدولة ان تعفيهم من الضريبة على الدخل ،كما يجب على البريد ان يعفيهم من الرسوم على استيلام منحهم .

    26
  • Ayat Arahman

    زيادة الراتب وزيادة اسعار المواد الغذائية والمعادلة تصبح نفسها الجزائري عمرها متكملك الفرحة

    13
  • محمد

    يعني ان حياة المواطن الجزائري تسوى 150 اورو يخدم عليها 30 سنة والله عار كبير حسبنا الله ونعم الوكيل ويحوسو ناس ماتهبلش....

    31
  • عزالدين

    جوع كلبك يتبعك ....انه التجويع الممنهج ...زيادات لا تسمن ولا تغني من جوع ...في ظل الارتفاع الجنوني لكل المواد الغذائية وغير الغذائية ..اصبحنا من رواتبنا الهزيلة ...

    35
  • عبد الحميد

    أين هي تفاصيل الزيادة حسب عنوان الخبر ؟ حسب السوق الموازية فأنا أتقاضى 180 أورو بينما حقي ينبغي ألا يقل عن عن 2400 أورو ، المتشردون الذين يسكنون تحت الجسور ويتعاطون المخدرات والخمور في فرنسا يتقاضون حوالي 500 أورو شهريا .

    39
  • أم أنس

    Nous attendons la revalorisation ,a compter du mois de mai 2021 avec effet reoactif

    20
  • كمال

    زيادات هزيلة في ظل هذا الارتفاع الجنوني

    17
  • توات بلقاسم

    7500 د ج شهرا

    12
  • مستغرب

    500 دينار ؟؟ ان لم تتجاوز الزيادات 10 الاف دينار فما فوق فلا تتعبوا انفسكم بنشر البهتان الوضع الاجتماعي على وشك الانفجار وان بقيت الحكومة على هذا النهج العابث بقوت الشعب ستندلع احتجاجات بكل البلد

    25
  • بلقاسم

    أنا مخزي من هذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد، واني لا أجد مبرراً واحداً أقوله لأبنائي ولحفدتي، وخاصة لما يقرأون بأن المرتب من غير تنقيص لا يصل إلى 300 أورو شهرياً. لدي صديق عراقي، لم يدخل لا جامعة ولا أي مؤسسة تعليمية كحالي، بل دخل السجن مرات، وأصغر مني سناً، فإن الأجر التقاعدي الذي يستلمه شهرياً يتجاوز 1000 دولار أي 140 620,716 دج بسعر الصرف الرسمي، وفي هذه الدقيقة بالذات. حسبنا الله ونِعم الوكيل.

    64
  • عبد الرحمان

    الله اسلكنا على خير البطالة عمت والطلبة كثرة وشهرية ربع فراك ماكفات . الله ارحلنارحول العافية من هذه الدنيا لصمطت

    42

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