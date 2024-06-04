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الجزائر

“كاصنوص” تدعو أصحاب المهن الحرة لتسوية وضعيتهم قبل 30 جوان

الشروق أونلاين
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“كاصنوص” تدعو أصحاب المهن الحرة لتسوية وضعيتهم قبل 30 جوان

 دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، اليوم الثلاثاء، أصحاب المهن الحرة إلى تسوية وضعيتهم لتفادي زيادات وغرامات التأخير، وذلك قبل 30 يونيو 2024، حسب ما أفاد به بيان للصندوق.

وأوضح ذات المصدر أن تسوية الوضعية تضمن لأصحاب المهن الحرة “الاستفادة من التغطية الاجتماعية ومختلف الأداءات، كالتأمين على المرض، بطاقة الشفاء والتقاعد، بالإضافة إلى جملة الأداءات التي يوفرها الصندوق لفائدة المؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم”.

وكشف الصندوق أن جميع وكالاته “مفتوحة دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع، من السبت إلى الخميس”، ومشيرا إلى أنه “يمكن تسوية الوضعية إزاء الصندوق عن طريق خدمة الدفع الالكتروني عبر البوابة الرقمية: DAMANCOM.CASNOS.DZ”.

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