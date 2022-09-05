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كتاب "المحرقة النووية الفرنسية في الجزائر"..

كاظم العبودي يقتفى أثر الجرائم الفرنسية في الجزائر

الشروق أونلاين
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كاظم العبودي يقتفى أثر الجرائم الفرنسية في الجزائر
ح.م

تستعد منشورات الوطن اليوم لإصدار كتاب جديد، بعنوان “المحرقة النووية الفرنسية في الجزائر: سراب التعويضات وتطهير أرض الخراب”، للأكاديمي العراقي، المتخصّص في الفيزياء النووية، عبد الكاظم العبودي.

يعود الكتاب إلى ملفّ التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، التي بدأت عام 1960. الكتاب يتوقف بالأدلة والبراهين عند مخلفات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ومخلفاتها مما يناقض الادعاءات الفرنسية بنظافة تجاربها في الجزائر، يعبر الكتاب مخلفات والآثار التي تركتها تلك التجارب على البشر والبيئة مما يعتبر دليل قاطع على النية المبيتة لفرنسا وهذا يتطلب تعويضات للضحايا وهو الآمر الذي لا يسقط بالتقادم في القانون الدولي.

للإشارة، سبق للدكتور كاظم العبودي وهو فزيائي عراقي استقر بوهران في السبعينيات ودرس بجامعاتها وقدم العديد من البحوث تتمجور حول جرائم فرنسا في الجزائر، على غرار “يرابيع رقّان” (2001)، و”جرائم فرنسا في الصحراء الجزائرية” (2000).

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