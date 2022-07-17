كافأ والدته بعد تخرجه من الجامعة بحمل الحطب.. والسبب! (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لشاب كافأ والدته بطريقته الخاصة بعد تخرجه من الجامعة.

وقال نشطاء إن الشاب الذي يدرس بجامعة أديس أبابا، ألبس الدته قبعة التخرج وحمل الحطب الذي كانت تحمله على ظهرها وتبيعه لكي يتعلم.

ولاقى تصرف الطالب استحسانا كبيرا وإشادة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون ما قام به قمة في الوفاء والافتخار.