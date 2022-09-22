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رياضة

كافالي يروي قصته مع محاولة إقناع بن زيمة وناصري باللعب للجزائر (فيديو)

الشروق الرياضي
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كافالي يروي قصته مع محاولة إقناع بن زيمة وناصري باللعب للجزائر (فيديو)
أرشيف
بن زيمة وناصري يتوسطهما بن عرفة

كشف ميشال كافالي، مدرب منتخب النيجر، الأربعاء، تفاصيل جديدة حول محاولته إقناع لاعبي المنتخب الفرنسي كريم بن زيمة وسمير ناصري باللعب للجزائر، خلال فترة إشارفه على المنتخب الوطني عام 2006.

وحسب كافالي، خلال حوار مع قناة الجياة المصرية، فإنه كان قريبا من إقناع سمير ناصري باللعب للجزائر، أما بالنسبة لكريم بن فأوضح أن إقناعه كان صعبا بسبب طموحه الكروي الكبير، وكذا فارق المستوى الرياضي الكبير في ذلك الوقت بين المنتخبين الفرنسي والجزائري، بشكل ساهم في حسم خياره لصالح الديوك.

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