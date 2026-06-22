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رياضة

كافالي يعدّد أسباب التعثر أمام الأرجنتين ويحدد مفاتيح الفوز على الأردن

الشروق أونلاين
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كافالي يعدّد أسباب التعثر أمام الأرجنتين ويحدد مفاتيح الفوز على الأردن
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جون ميشال كافالي

تحدث الناخب الوطني السابق، جون ميشال كافالي، عن أسباب هزيمة “الخضر” أمام الأرجنتين، كما أبدى تفاؤلا كبيرا بقدرة رفقاء محرز على التألق أمام الأردن.

وقال كافالي في حوار لموقع “فوت أفريكا”: ” المنتخب افتقد الاندفاع في المباراة الأولى، أمام الأرجنتين، المشكلة لم تكن نقصًا متعمدًا في القتال، بل خطأ في طريقة التعامل مع اللقاء، اللاعبون اعتقدوا أنهم يستطيعون مجاراة المنافس بهدوء، بينما كان يجب الدخول إلى المباراة كما لو أنها معركة بقاء”.

وأكد كافالي أن مباراة الأردن ستكون مختلفة: ” أمام الأردن، الوضع مختلف، ومن دون أي تقليل من قيمة هذا المنتخب، إذا لم تفز الجزائر بهذه المباراة، فسيكون الأمر عصيًا على الفهم، نحن نتحدث عن واحدة من أكبر الأمم الكروية في إفريقيا.”.

وأضاف جون ميشال كافالي: ” يجب اللعب بالطريقة الجزائرية، كثيرًا ما يقال إن الجزائريين هم برازيليو شمال إفريقيا، لا يمكن أن نلعب ونحن نمشي، أو نكتفي بالتمريرات الجانبية، أو نتراجع إلى الخلف، الجزائر صُنعت لتقديم كرة جميلة، للتقدم نحو الأمام، لخلق الخطر وتسجيل الأهداف”.

وتابع: “ما زلت متفائلًا جدًا، هناك بعض الشكوك التي تحوم حول المنتخب، لكنني شخصيًا لا أؤمن بها كثيرًا. تذكروا كأس العالم 2014 في البرازيل، الجزائر أخفقت في مباراتها الأولى أمام بلجيكا، بعدها، قام وحيد حليلوزيتش بتغييرات، فعاد المنتخب إلى الطريق الصحيح وقدم مشوارًا استثنائيًا”.

وشدّد كافالي على ضرورة الفوز على الأردن من أجل الاقتراب من التأهل، من خلال لعب الكرة الجزائرية، والاندفاع إلى الهجوم، وعدم الاكتفاء باللعب بهدوء، كما طالب الجماهير الجزائرية بدعم اللاعبين”.

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