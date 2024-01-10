“كافل اليتيم” بالدويرة تطلق مشروعا خيريا للتّكفّل بيتامى غزّة

كرّمت 30 تلميذا متفوّقا في مختلف الأطوار

نظّمت جمعيّة “كافل اليتيم” ببلدية الدويرة بالعاصمة، بداية الأسبوع الجاري، بالتّنسيق مع المركز الثّقافي للدويرة، حفلا لتكريم التّلاميذ اليتامى المتفوّقين في مختلف الأطوار التّعليمية.

وتمّ خلال هذا الحفل تكريم 30 ناجحا بحضور أمّهاتهم، وبعض المحسنين الأوفياء وممثّل عن الحماية المدنية بالدويرة، وكذا الشّيخ عبد السلام إمام مسجد محمد البوكرامي الّذي قدّم مداخلة قيّمة حول حياة الرّسول الأكرم محمد عليه الصّلاة والسّلام الذي عاش يتيما.

وقال رئيس جمعية “كافل اليتيم” بالدويرة، الأستاذ سليم غالية، في تصريح للشّروق، إنّ الحفل اختير له يوم رمزي، وهو 6 جانفي المصادف لليوم العالمي “ليتامى الحروب”، مضيفا أنّه تمّ خلال هذا الحفل البهيج والبسيط التّذكير بمختلف النّشاطات السّنوية الّتي ترعاها الجمعية بمساهمة المحسنين وفاعلي الخير، على غرار التّحضير لقفّة رمضان، و”حملة شتاء دافئ”، و”كسوة العيد”، و”كبش العيد”، بالإضافة إلى الدّخول المدرسي وتجهيز العرائس وترميم البيوت وغيرها.

من جهة أخرى، كشف رئيس جمعية كافل اليتيم بالدويرة، الأستاذ سليم غالية، عن إطلاق الجمعية لمشروع خيري موجّه للأطفال اليتامى بقطاع غزة، تحت شعار “حملة الوفاء من جزائر الشّهداء”، ودعا بالمناسبة الجزائريين بصفة عامة وأبناء الدويرة بصفة خاصة للمساهمة بقوّة في إنجاح هذا المشروع الخيري والتّضامني، بعدما تيتّم الآلاف من أطفال غزّة الجريحة.