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رياضة

“كاف” تغيّر توقيت مباراة اتحاد العاصمة دون مراعاة عامل الصيام

عمر سلامي
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“كاف” تغيّر توقيت مباراة اتحاد العاصمة دون مراعاة عامل الصيام
أرشيف
فريق اتحاد العاصمة

وافقت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، على تغيير توقيت مباراة ذهاب ربع نهائي كأس “الكاف”، التي ستجمع بين نادي ريفرز واتحاد العاصمة.

وتقدمت إدارة نادي ريفرز النيجيري بطلب إلى “الكاف”، لتغيير توقيت المباراة من الخامسة مساء، إلى الثانية زوالا، وهو ما وافقت عليه الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي راسلت إدارة إتحاد العاصمة وأعلمتها بالتوقيت الجديد للمباراة.

وأكدت إدارة اتحاد العاصمة عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك”، أنها راسلت رسميا الكونفيدرالية الإفريقية، من أجل العدول عن قرار برمجة توقيت هذه المباراة مراعاة لعامل الصيام الذي أقرّته “كاف” في سحب قرعة الدورين ربع ونصف نهائي.

ويستقبل نادي ريفرز، اتحاد العاصمة الأحد المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف، ويجري لقاء العودة بالجزائر يوم 7 أفريل القادم.

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