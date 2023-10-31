-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“كاف” تكشف عن الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار (فيديو)

عمر سلامي
  • 128
  • 0
“كاف” تكشف عن الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار (فيديو)
ح.م
كاف تكشف عن أغنية "كان" كوت ديفوار

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ونشرت حسابات “كاف” عبر منصات التواصل الاجتماعي الأغنية الخاصة بالبطولة، والتي تحمل اسم “أكوابا”.

وشارك في الغناء الفنان المصري محمد رمضان، إضافة لفرق “ماجيك سيستيم” الإيفوارية، والمطربة النيجيرية ييمي ألادي.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 جانفي وحتى 11 فيفري من العام المقبل 2024.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بلومي يزور الشّباك لِثالث مرّة

بِالفيديو: بلومي يزور الشّباك لِثالث مرّة

أستراليا تفسح الطريق أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034

أستراليا تفسح الطريق أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034

غربال حكما لمباراة الطوغو والسنغال في تصفيات المونديال

غربال حكما لمباراة الطوغو والسنغال في تصفيات المونديال

عطال بحاجة إلى رزنامة بدنية وتنافسية للحاق بموعد كوت دفوار

عطال بحاجة إلى رزنامة بدنية وتنافسية للحاق بموعد كوت دفوار

بن يطو يسجل ثنائية أمام أم صلال

بن يطو يسجل ثنائية أمام أم صلال

بوداوي يتحدى إدارة نيس ويتضامن مع فلسطين

بوداوي يتحدى إدارة نيس ويتضامن مع فلسطين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد