“كاف” تكشف عن الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار (فيديو)

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ونشرت حسابات “كاف” عبر منصات التواصل الاجتماعي الأغنية الخاصة بالبطولة، والتي تحمل اسم “أكوابا”.

From Africa to the World. ‘AKWABA’ is here! 🌍❤️#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/mDc4DNWGhs

— CAF (@CAF_Online) October 30, 2023