“كاف” تكشف عن الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار (فيديو)

كاف تكشف عن أغنية "كان" كوت ديفوار

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ونشرت حسابات “كاف” عبر منصات التواصل الاجتماعي الأغنية الخاصة بالبطولة، والتي تحمل اسم “أكوابا”.

وشارك في الغناء الفنان المصري محمد رمضان، إضافة لفرق “ماجيك سيستيم” الإيفوارية، والمطربة النيجيرية ييمي ألادي.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 جانفي وحتى 11 فيفري من العام المقبل 2024.