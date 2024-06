“كاف” تكشف عن موعد إجراء قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد إجراء قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأعلن “كاف” في بيان له عن إجراء عملية القرعة يوم 04 جويلية المقبل، بعاصمة جنوب إفريقيا، جوهانسبرغ.

وستنطلق عملية القرعة في حدود الواحدة ونصف ظهرا، بتوقيت الجزائر.

ومن المقرّر أن تنطلق تصفيات “كان 2025 ، في شهر سبتمبر المقبل.

Draw for TotalEnergies Africa Cup of Nations Morocco 2025 Qualifiers set for 04 July in Johannesburg.

