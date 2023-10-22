“كاف” وفياريال يهنئان ماندي بمناسبة عيد ميلاده

هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدولي الجزائري عيسى ماندي بمناسبة عيد ميلاده الـ32.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي، على “تويتر” صورة للدولي الجزائري، وكتب: ” أطيب تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لبطل كأس الأمم الإفريقية 2019 عيسى ماندي”.

أطيب تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لبطل كأس الأمم الإفريقية 2019 عيسى ماندي! 🇩🇿🎂 @aissamandi23 | @LesVerts pic.twitter.com/JQr0gRSz5o — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 22, 2023

ولم يتأخر نادي فياريال في تقديم التهاني، لمدافعه عيسى ماندي، حيث قال في تغريدة على حسابه الرسمي: ” نحتفل اليوم بعيد ميلاد ثعلب الصحراء نجمنا الجزائري عيسى ماندي، والذي يتم عامه الـ32 اليوم”.

نحتفل اليوم بعيد ميلاد ثعلب الصحراء نجمنا الجزائري عيسى ماندي @aissamandi23 والذي يتم عامه الـ32 اليوم 🇩🇿💛 كل عام وأنت بخير، نتمنى لك موسمًا مليئًا بالإنجازات والانتصارات 🎉⚽️#فياريال pic.twitter.com/gpa2D9Gv79 — فياريال (@Arab_Villarreal) October 22, 2023

وأضاف: ” كل عام وأنت بخير، نتمنى لك موسمًا مليئًا بالإنجازات والانتصارات”.