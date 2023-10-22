-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
دخول دفعة ثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح
رياضة

“كاف” وفياريال يهنئان ماندي بمناسبة عيد ميلاده

عمر سلامي
  • 28
  • 0
“كاف” وفياريال يهنئان ماندي بمناسبة عيد ميلاده
ح.م
عيسى ماندي

هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدولي الجزائري عيسى ماندي بمناسبة عيد ميلاده الـ32.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي، على “تويتر” صورة للدولي الجزائري، وكتب: ” أطيب تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لبطل كأس الأمم الإفريقية 2019 عيسى ماندي”.

ولم يتأخر نادي فياريال في تقديم التهاني، لمدافعه عيسى ماندي، حيث قال في تغريدة على حسابه الرسمي: ” نحتفل اليوم بعيد ميلاد ثعلب الصحراء نجمنا الجزائري عيسى ماندي، والذي يتم عامه الـ32 اليوم”.

وأضاف: ” كل عام وأنت بخير، نتمنى لك موسمًا مليئًا بالإنجازات والانتصارات”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة وفوز لـ “محرز”

بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة وفوز لـ “محرز”

مدرب المولودية يحذف منشورا عن فلسطين والصّهاينة ويُبرّر ولا يعتذر

مدرب المولودية يحذف منشورا عن فلسطين والصّهاينة ويُبرّر ولا يعتذر

ذهبية وفضية للجزائر في الألعاب العالمية للفنون القتالية

ذهبية وفضية للجزائر في الألعاب العالمية للفنون القتالية

نقترح السماح للاعبين الفلسطينيين باللعب في بطولتنا برخصة لاعبين محليين

نقترح السماح للاعبين الفلسطينيين باللعب في بطولتنا برخصة لاعبين محليين

بوتين يقصف اللجنة الأولمبية الدولية

بوتين يقصف اللجنة الأولمبية الدولية

جماهير ليفربول توجه رسالة دعم لفلسطين

جماهير ليفربول توجه رسالة دعم لفلسطين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد