“كاف” يتخذ هذا القرار بخصوص “شان” 2024

قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين “شان 2024”.

واستقر “كاف” على تأجيل تصفيات “الشان” بسبب عدم تقدم أي دولة لاستضافة النهائيات حتى الآن.

🚨 La CAF reporte les matchs éliminatoires de la CHAN 2024 ! Aucun pays n’a exprimé son intérêt pour organiser la compétition. ❌ pic.twitter.com/XhGNXO0zrh — Actu Foot Maghreb (@actufootmaghreb) September 29, 2023

وأُقيمت آخر نسخة من نهائيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين “شان 2022” خلال الفترة بين 13 جانفي و4 فيفري 2023 في الجزائر، والتي توج خلالها منتخب السنغال باللقب، على حساب منتخب الجزائر بركلات الترجيح 5-4.

ونجحت الجزائر في تنظيم “الشان” الأخيرة بشهادة جميع المشاركين، خاصة في ظل تسجيل أعداد قياسية في معدلات الحضور الجماهيري، خلال المباريات.