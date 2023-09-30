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رياضة

“كاف” يتخذ هذا القرار بخصوص “شان” 2024

عمر سلامي
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“كاف” يتخذ هذا القرار بخصوص “شان” 2024
أرشيف
شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين “شان 2024”.

واستقر “كاف” على تأجيل تصفيات “الشان” بسبب عدم تقدم أي دولة لاستضافة النهائيات حتى الآن.

وأُقيمت آخر نسخة من نهائيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين “شان 2022” خلال الفترة بين 13 جانفي و4 فيفري 2023 في الجزائر، والتي توج خلالها منتخب السنغال باللقب، على حساب منتخب الجزائر بركلات الترجيح 5-4.

ونجحت الجزائر في تنظيم “الشان” الأخيرة بشهادة جميع المشاركين، خاصة في ظل تسجيل أعداد قياسية في معدلات الحضور الجماهيري، خلال المباريات.

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