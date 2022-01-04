كاف يحدد عدد الحضور الجماهيري في مباريات “الكان”

حدّد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عدد الجماهير المسموح بدخولها إلى المدرجات، في المباريات الـ52 من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأكد “كاف” في مراسلة إلى اتحادات المنتخبات المشاركة في نهائيات الكاميرون، أن نسبة دخول الجماهير إلى مباريات منتخب البلد المنظم الكاميرون، ستكون 80 بالمئة من مدرجات الملعب.

وأضاف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن باقي المباريات، والتي لا يكون المنتخب الكاميروني طرفا فيها، ستكون نسبة الحضور الجماهيري 60 بالمئة من مدرجات الملعب.

وأكد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه ستكون هناك متابعة دائمة خلال النهائيات للوضعية الصحية، من أجل ضمان السير الحسن للبطولة، مضيفا أن التلقيح والتحاليل إجبارية لدخول الملعب.