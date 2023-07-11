-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

كاف يحدد موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026

عمر سلامي
  • 1660
  • 0
كاف يحدد موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026
أرشيف
كأس العالم

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن موعد إقامة قرعة تصفيات كأس العالم 2026.

وسيتم سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026، هذا الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بداية من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر.
وتجرى قرعة تصفيات المونديال على هامش الجمعية العمومية العادية الـ 45 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال كاف في بيان له: “ستبث عملية القرعة على المباشر عبر منصات كاف، وسيتم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى 9 مجموعات، على أن يتأهل المتصدر لكل مجموعة تلقائيا إلى كأس العالم”.

وقد يصل عدد المشاركين من إفريقيا في نهائيات كأس العالم إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب إفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.

مقالات ذات صلة
الصربي زوران أو البلجيكي فاندنبروك لخلافة الكوكي الموسم القادم

الصربي زوران أو البلجيكي فاندنبروك لخلافة الكوكي الموسم القادم

مورينيو يضبط تاريخ بداية تدريبات عوّار وزملائه

مورينيو يضبط تاريخ بداية تدريبات عوّار وزملائه

8 عدّائين جزائريين تأهّلوا للبطولة العالمية

8 عدّائين جزائريين تأهّلوا للبطولة العالمية

مبابي يتحدى باريس سان جيرمان

مبابي يتحدى باريس سان جيرمان

استدعاء رئيسَي مولودية البيّض وأمل الأربعاء

استدعاء رئيسَي مولودية البيّض وأمل الأربعاء

بن شيخة يرحل؟ إدارة “سوسطارة” تردّ

بن شيخة يرحل؟ إدارة “سوسطارة” تردّ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد