كاف يحدد موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن موعد إقامة قرعة تصفيات كأس العالم 2026.

وسيتم سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026، هذا الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بداية من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر.

وتجرى قرعة تصفيات المونديال على هامش الجمعية العمومية العادية الـ 45 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال كاف في بيان له: “ستبث عملية القرعة على المباشر عبر منصات كاف، وسيتم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى 9 مجموعات، على أن يتأهل المتصدر لكل مجموعة تلقائيا إلى كأس العالم”.

وقد يصل عدد المشاركين من إفريقيا في نهائيات كأس العالم إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب إفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.