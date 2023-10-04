“كاف” يحدد موعد ومكان قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد ومكان إجراء قرعة دور المجموعات لمنافستي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأعلن “كاف” عبر موقعه الرسمي، أن القرعة ستجرى هذا الجمعة، بداية من الساعة الواحدة ظهرا (بتوقيت الجزائر)، بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وتأهل الممثل الوحيد للجزائر في رابطة أبطال إفريقيا شباب بلوزداد، إلى دور المجموعات، على حساب بورنجرز السيراليوني، ومن جهته تأهل بطل إفريقيا اتحاد العاصمة، إلى دور مجموعات كأس الكاف، على حساب الفتح الرباطي المغربي.