-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“كاف” يحدد موعد ومكان قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف

عمر سلامي
  • 193
  • 0
“كاف” يحدد موعد ومكان قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف
أرشيف
كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد ومكان إجراء قرعة دور المجموعات لمنافستي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.
وأعلن “كاف” عبر موقعه الرسمي، أن القرعة ستجرى هذا الجمعة، بداية من الساعة الواحدة ظهرا (بتوقيت الجزائر)، بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
وتأهل الممثل الوحيد للجزائر في رابطة أبطال إفريقيا شباب بلوزداد، إلى دور المجموعات، على حساب بورنجرز السيراليوني، ومن جهته تأهل بطل إفريقيا اتحاد العاصمة، إلى دور مجموعات كأس الكاف، على حساب الفتح الرباطي المغربي.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. نيمار يتعلم نطق الأرقام باللغة العربية

بالفيديو.. نيمار يتعلم نطق الأرقام باللغة العربية

جزائريون يتواجدون في مقدمة ترتيب الدوريات الأوروبية

جزائريون يتواجدون في مقدمة ترتيب الدوريات الأوروبية

بقرار مرشح لهذه الجائزة في نيويورك سيتي

بقرار مرشح لهذه الجائزة في نيويورك سيتي

مورينيو يُقدّم ملاحظات حول عوّار

مورينيو يُقدّم ملاحظات حول عوّار

إدارة شبيبة القبائل تنهي مهام المدرب بوزيدي

إدارة شبيبة القبائل تنهي مهام المدرب بوزيدي

تجربة بوقرة مع منتخب المحلّيين انتهت

تجربة بوقرة مع منتخب المحلّيين انتهت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد