كاف يحدّد موعد مباراة الوداد المغربي وشبيبة القبائل

لقطة من مباراة شبيبة القبائل والوداد المغربي

حدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام شبيبة القبائل، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وستلعب المباراة في الفاتح من أفريل المقبل، على الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت المغرب، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويتصدر كل من شبيبة القبائل والوداد المغربي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وستكون مباراة الجولة الأخيرة، موعدا لحسم صدارة المجموعة.

وفاز فريق شبيبة القبائل على الوداد المغربي بالجزائر، بهدف دون رد، من توقيع بدر الدين سوياد في د87 .