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رياضة

“كاف” يرشّح عمورة لخطف الأضواء في كأس أمم إفريقيا

عمر سلامي
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“كاف” يرشّح عمورة لخطف الأضواء في كأس أمم إفريقيا
أرشيف
محمد أمين عمورة

اختير الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، ضمن قائمة عشرة لاعبين، يجب متابعتهم خلال الطبعة الـ34 لنهائيات كأس إفريقيا بكوت ديفوار.

ورشّح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تقرير على موقع الرسمي أمين عمورة لخطف الأضواء في “كان ” كوت ديفوار.

وقال “الكاف” على موقعه: “في وقت لم يعد فيه كبار السن المنتخب الجزائري مثل محرز، فيغولي وسليماني بحاجة إلى تعريف، يجب أن يكون، محمد أمين عمورة، المفتاح خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف: “تألق عمورة في البطولة البلجيكية في بداية هذا الموسم، ولديه الفرصة لقيادة “الخضر” الآن، لتحقيق المجد القاري”.

وإلى جانب عمورة ضمت قائمة اللاعبين الذين يجب متابعتهم في “الكان” العديد من الأسماء اللامعة على غرار ساديو ماني السنغالي وفنسنت أبو بكر الكاميروني، و النيجيري فيكتور أوسمين، والمصري محمد صلاح.

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