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رياضة

كاف يسلط الضوء على منافس “الخضر” في المباراة الأولى من الكان

سليم.ع
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كاف يسلط الضوء على منافس “الخضر” في المباراة الأولى من الكان
أرشيف

استعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مشوار منتخب سيراليون، الذي تمكن من التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد 20 سنة من الغياب.

ونشر “كاف” عبر حسابه على “توتير” فيديو لمشوار منافس “الخضر” في المباراة الأولى من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، وتضمن الفيديو عددا من المباريات التي خاضها منتخب سيراليون في التصفيات المؤهلة.

وعلّق “كاف” على مشاركة منتخب سيراليون في “كان” الكاميرون : “منتخب سيراليون يشارك في كأس إفريقيا للمرة الأولى بعد غياب أكثر من عقدين”.

وأضاف: “النجوم تأهلوا بعد حصدهم المركز الثاني في المجموعة الـ 12 من التصفيات المؤهلة، لنهائيات أمم إفريقيا”.

ويواجه المنتخب الجزائري، منتخب سيراليون في المباراة الأولى من “كان” الكاميرون، يوم 11 جانفي المقبل، بداية من الساعة الثانية زولا، في ملعب جابوما، بدوالا.

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