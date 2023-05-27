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رياضة

كاف يشيد بهداف “سوسطارة” في كأس الكونفيدرالية

عمر سلامي
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كاف يشيد بهداف “سوسطارة” في كأس الكونفيدرالية
أرشيف
لاعبو اتحاد العاصمة

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمهاجم اتحاد العاصمة خالد بوسليو، قبل مباراة فريقه أمام يونغ أفريكانز.

وقال كاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الشبكة يا بوسليو!.. النجم الجزائري أكثر من سجل لصالح اتحاد العاصمة في الكونفيدرالية هذا الموسم بـ4 أهداف، مليح يا خالد”.

ويواجه اتحاد العاصمة يونغ أفريكانز، الأحد، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، وستجرى مباراة الإياب بالجزائر يوم 3 جوان المقبل.

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