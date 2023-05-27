كاف يشيد بهداف “سوسطارة” في كأس الكونفيدرالية

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمهاجم اتحاد العاصمة خالد بوسليو، قبل مباراة فريقه أمام يونغ أفريكانز.

وقال كاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الشبكة يا بوسليو!.. النجم الجزائري أكثر من سجل لصالح اتحاد العاصمة في الكونفيدرالية هذا الموسم بـ4 أهداف، مليح يا خالد”.

الشبكة يا بوسليو! 🔥 النجم الجزائري أكثر من سجل لصالح اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية هذا الموسم برصيد 4 أهداف. ⚽️ مليح يا خالد. 🤩#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/9kfSYtQkbw — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 26, 2023

ويواجه اتحاد العاصمة يونغ أفريكانز، الأحد، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، وستجرى مباراة الإياب بالجزائر يوم 3 جوان المقبل.