“كاف” يصدر بيانا بعد مداهمة مقر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم

أبدى الاتحاد الإفريقي “كاف” قلقه بخصوص صورة كرة القدم في جنوب إفريقيا، بعد المداهمة التي قامت بها وحدة التحقيق في الجرائم التجارية الخطيرة على مقر اتحاد كرة القدم في البلاد.

وقال “كاف” في بيان له عبر موقعه الرسمي، إنه ومسؤوليه ينظرون إلى هذا الأمر على أسس ووفقًا لقوانين ولوائح الكاف والفيفا.

وأضاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيانه: “طلبنا من اتحاد جنوب إفريقيا تقديم تقرير إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يشير إلى أن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم ورئيسه الدكتور داني جوردان، في أي مرحلة وتحت أي ظرف من الظروف، لم ينتهك أو ينتهك أو خرق لوائح الكاف والفيفا”.

وأوضح أنه: ” بما يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية والسوابق القضائية، فمن المفترض أن يكون اتحاد جنوب إفريقيا والدكتور داني جوردان بريئين حتى تخلص هيئة قضائية مناسبة إلى خلاف ذلك”.

وأكد “كاف” في بيانه أنه طلب من اتحاد جنوب إفريقيا تزويده بأي معلومات أو حقائق أخرى يرون أنها مهمة حول تلك الواقعة.