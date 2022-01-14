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رياضة

“كاف” يصدر قراره النهائي بخصوص مباراة تونس ومالي

سليم.ع
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“كاف” يصدر قراره النهائي بخصوص مباراة تونس ومالي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  في بيان رسمي قراره النهائي بعد الأحداث بشأن مباراة تونس ومالي ، التي شهدت فضيحة تحكيمية مدوية.

وأصدر “كاف” قراره النهائي بعد الاحتجاج الذي تقدم به المنتخب التونسي، حول الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي أطلق صافرة نهاية مباراة، قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة.

وقال “الكاف” في بيانه: “اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 لمناقشة مباراة تونس ومالي، وبعد الاطلاع على احتجاج تونس وتقرير جميع مسؤولي المباراة، قررت اللجنة المنظمة رفض احتجاج المنتخب التونسي واعتماد نتيجة المباراة 1-0 لصالح مالي.

وكان الحكم الزامبي جاني سيكازوي قد أطلق صافرة نهاية مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85 قبل أن يستأنف المباراة، وقبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء وتحديدا في د89، أطلق صافرته معلنا نهاية المباراة مرة ثانية بفوز مالي بهدف دون مقابل .

وعاد لاعبو المنتخب المالي إلى أرضية الميدان، في ظل رفض تونس استئناف اللقاء، ليعلن الحكم الرابع نهاية المباراة، ويتقدم بعدها المنتخب التونسي بإحتجاح إلى “الكاف”.

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