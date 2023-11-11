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رياضة

“كاف” يعلن انسحاب إريتريا من تصفيات كأس العالم 2026 دون تحديد بديل

ع. ع
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“كاف” يعلن انسحاب إريتريا من تصفيات كأس العالم 2026 دون تحديد بديل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء الجمعة، انسحاب منتخب إريتريا، من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام بتنظيم مشترك بين أمريكا، المكسيك وكندا. وأكد الكاف انسحاب الاتحاد الإريتري للكرة من تصفيات كأس العالم 2026. وعقب انسحاب إريتريا، ستتنافس في المجموعة الخامسة من التصفيات الفرق الخمسة المتبقية، وهي المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر، وتم الآن إلغاء جميع مباريات إريتريا.

وكانت تقارير قد ذكرت أن منتخب “الجمال الحمراء” قرر التراجع والتخلي عن المشاركة في التصفيات، وأرجع ذلك إلى مشاكل داخلية.

وأوضح أن “إريتريا قد لا تشارك في تصفيات كأس العالم 2026، لأن زيميد تيكلي، المفوض الإريتري للرياضة والثقافة، الذي يشرف أيضا على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة”. وكانت إريتريا قد انسحبت من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، ولم يلعب المنتخب الإريتري أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا 0-2 في 10 سبتمبر 2019، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان مقرراً أن تلتقي إريتريا مع المغرب والكونغو في 16 و21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً النيجر وتنزانيا وزامبيا، قبل أن يتراجع عن المشاركة.

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