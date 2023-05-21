كاف يعلن عن التشكيلة المثالية لـ”كان” الجزائر لأقل من 17 سنة

منتخب السنغال المتوج بلقب كان الجزائر لأقل من 17 سنة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي عرفت تتويج المنتخب السنغالي على حساب المنتخب المغربي، في المباراة النهائية.

وضمت التشكيلة المثالية أربعة لاعبين من منتخب السنغال، المتوّج بلقب الدورة، بعد فوزه في النهائي على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وعرفت تواجد لاعب عربي وحيد، ويتعلق الأمر بالمدافع المغربي حميد عيد.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

حراسة المرمى: ديوف (السنغال) .

خط الدفاع: تراوري (بوركينا فاسو) – حميد عيد (المغرب) – ديوف (السنغال) – لوالي (نيجيريا).

خط الوسط: فال (السنغال) – أودرياوجو (بوركينا فاسو) – كوني (غينيا).

الهجوم: ديوف (السنغال) – اليو (بوركينا فاسو) – دومبيا (غينيا).