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رياضة

“كاف” يعلن عن قيمة جوائز النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي

عمر سلامي
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“كاف” يعلن عن قيمة جوائز النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي
ح.م
بطولة الدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الجوائز المالية للنسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي، والتي ستنطلق يوم 20 أكتوبر الجاري.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان له على موقعه الرسمي، إن بطل النسخة الأولى سيحصل علي 4 ملايين دولار، والوصيف سينال 3 ملايين دولار.

وسيحصل كل فريق في نصف النهائي على مليون و700 ألف دولار، فيما يحصل كل فريق شارك في البطولة على مبلغ مليون دولار.

وتشارك في النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي فرق إنيمبا النيجيري، الوداد المغربي، الأهلي المصري، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مازيمبي الكونغولي، بترو أتلتيكو الأنغولي وسيمبا التنزاني، والترجي التونسي.

وتنطلق البطولة، يوم 20 أكتوبر الجاري، بالمباراة الافتتاحية التي ستجمع فريق سيمبا التنزاني والأهلي المصري، بتنزانيا.

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