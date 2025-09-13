“كاف” يعلن عن مواعيد بيع تذاكر كأس أمم أفريقيا 2025

100 يوم تفصلنا عن البطولة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن بدء العد التنازلي الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر من العام الحالي حتى 18 جانفي عام 2026.

وأكد كاف أنه مع تبقي 100 يوم فقط على انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، تم الكشف عن تفاصيل عملية بيع التذاكر وعدد من المبادرات المبتكرة لتحسين تجربة الجماهير.

وستنطلق عملية بيع التذاكر لمنافسات كأس أمم أفريقيا، كمرحلة أولى يوم 25 سبتمبر الجاري، أما المرحلة الثانية فستكون في 21 أكتوبر والمرحلة الثالثة والأخيرة في 21 نوفمبر.

ومن المنتظر أيضا، إطلاق تطبيق “Yalla” يوم 25 سبتمبر 2025، الذي سيكون بمثابة المنصة الشاملة للمشجعين، ويقدّم الميزات التالية:

– بطاقة هوية المشجع الرقمية: إلزامية للدخول إلى الملاعب ومناطق المشجعين.

– التأشيرة الإلكترونية: إمكانية التقديم الرقمي لحضور البطولة من أي مكان في العالم.

– محتوى حصري وتحديثات فورية: يُبقي الجماهير على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بالبطولة.

– معلومات مخصصة بحسب الموقع واللغة.

يسعى كاف بكل هذه المبادرات، إلى جعل النسخة القادمة الأكثر تفاعلًا وابتكارًا في تاريخ البطولة، مع ضمان وصول جماهيري سلس وآمن ومريح من جميع أنحاء القارة والعالم.