رياضة

“كاف” يعلن عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2025

عمر سلامي
مجسم كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2025، ستنطلق هذا الإثنين.

وستفتح عملية بيع التذاكر الخاصة بأكبر حدث كروي إفريقي، بفترة حصرية تمتد لـ48 ساعة مخصصة لحاملي بطاقات “فيزا”، لتفتح بعدها مباشرة عملية البيع العامة بجميع وسائل الدفع الأخرى.

وأكد “كاف” عبر موقعه الرسمي، أن لجنة التنظيم المحلية أطلقت رسميا تطبيق “يالا”، وهو المنصة الخاصة بهويات المشجعين، والتي ستكون ضرورية لاقتناء التذاكر.

وتقام منافسات كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، في الفترة الممتدة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 جانفي 2026.

