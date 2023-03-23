“كاف” يعيّن طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة والأخضر الليبي

عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “”كاف”، ثلاثي تحكيم مصري لإدارة مواجهة إتحاد العاصمة أمام الأخضر الليبي، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكاف.

وسيدير المباراة، الحكم الرئيسي المصري محمود البنة، بمساعدة مواطنيه يوسف وحيد يوسف و سامي محمد أبو زيد.

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد حدّد مواعيد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية، حيث سيستقبل اتحاد العاصمة منافسه الأخضر الليبي يوم 2 أفريل المقبل على الساعة التاسعة ليلا بملعب 5 جويلية الأولمبي.