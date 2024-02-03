“كاف” يفتح تحقيقاً ضد نجم السنغال دياتا

على خلفية اتهامه الهيئة الكروية القارية بالفساد

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تحقيقاً رسمياً ضد نجم منتخب السنغال كريبين دياتا، الذي شنّ هجوماً لاذعاً على الجميع، ووجه اتهاماً صريحاً إلى القائمين على الاتحاد القاري بـ”الفساد”، بسبب ما حدث في المواجهة ضد منتخب كوت ديفوار، الاثنين الماضي، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وبحسب صحيفة “لوبسيرفاتور” السنغالية، فإن اللجنة التأديبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فتحت تحقيقاً ضد النجم كريبين دياتا، على خلفية “تصريحات الفساد” التي أطلقها ضد “الكاف”، عقب انتهاء المباراة أمام كوت ديفوار.

وأوضحت أن كريبين دياتا وصف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنهم مجموعة من “الفاسدين”، ولا علاقة لهم بكرة القدم، بالإضافة إلى توجيهه انتقادات لاذعة ضد لجنة التحكيم، التي اتهمها بأن عينت حُكاماً معروفين بكراهيتهم لمنتخب السنغال، وخص بالذكر المسؤول عن تقنية الفيديو المساعد “فار”.

وأردفت أن اللجنة التأديبية تعمل على فرض عقوبة على كريبين دياتا، عبر حرمانه من خوض المواجهات مع منتخب السنغال، مثلما حدث مع المدرب الجزائري عادل عمروش، الذي تحدث بشكل سلبي عن منتخب المغرب، وتلقى عقاباً قاسياً، جعله يفقد عمله مدرباً لمنتخب تنزانيا، بعد قرار إقالته.

وواصلت بالقول إن كريبين دياتا مدافع منتخب السنغال يواجه 3 تهم، الأولى موجهة إلى المسؤولين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والثانية ضد الحكم الغابوني بيير آتشو، والثالثة ضد المسؤول عن تقنية الفيديو المساعد “فار”، بعدما تحدث بشكل صريح في المناطق المختلطة للصحافيين، عقب نهاية المواجهة ضد كوت ديفوار، الاثنين الماضي، ووجه اتهامات المباشرة ضدهم.

واختتمت بالإشارة إلى أن كريبين دياتا برّر تصريحاته بشعوره بالظلم، بسبب فقدان منتخب “أسود التيرانغا” لقب كأس أمم أفريقيا، عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام كوت ديفوار، وبخاصة أن الحكم الغابوني بيير آتشو رفض منح رفاق ساديو ماني ركلة جزاء صحيحة، قبل نهاية المباراة في دور الـ16.

يذكر، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أوقع عقوبته على الحكم الغابوني بيير آتشو بالفعل، بعدما منعه من إدارة أي مواجهة متبقية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً، بسبب قراراته التي أثارت الجدل في المواجهة بين منتخب السنغال وغريمه منتخب كوت ديفوار.