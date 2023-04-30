كاف يقصي جنوب السودان من كان الجزائر لأقل من 17 سنة

استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منتخب جنوب السودان من كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة التي انطلقت السبت بالجزائر.

وجاء إقصاء منتخب جنوب السودان من المشاركة في النسخة الـ14 من البطولة الإفريقية لأقل من 17 سنة، بسبب ضمه لأكثر من 3 لاعبين تفوق أعمارهم 17 عاما.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بيانا أكد من خلاله إن منتخب جنوب السودان لم يحترم مضمون المنشور الذي أصدره بتاريخ 11 أفريل الجاري، والذي ينص على أنه بعد إجراء اختبار الرنين المغناطيسي لتحديد العمر لفريق مشارك، وفي حال فشل 4 لاعبين أو أكثر في الاختبار فإنه سيتم إقصاء المنتخب من المشاركة.

وبعد إقصاء منتخب جنوب السودان فإن المجموعة الثالثة أصبحت تتشكل من منتخبات الكاميرون ومالي وبوركينا فاسو.

وسيتم الإبقاء على تأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لربع النهائي إضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

ولن تحتسب نقاط مباراتي صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية مع صاحبي المركز الرابع والأخير في مجموعتيهما، وهذا لضمان نفس عدد المباريات مع المجموعة الثالثة التي تضم 3 منتخبات.