كاف يقيّم استعدادات كوت ديفوار لاحتضان الكان

قامت بعثة من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بزيارة تفقدية إلى كوت ديفوار، من أجل الوقوف على استعدادات البلد لاحتضان كان 2023، وتقييم ما تم إنجازه على مستوى المرافق اللازمة.

وعقد الأمين العام للكاف، عند نهاية المهمة التفقدية التي دامت أسبوعا كاملا، ندوة صحفية أشاد خلالها بالتقدم المحرز من طرف كوت ديفوار، والمجهودات المبذولة على مستوى المرافق المستضيفة للحدث الإفريقي.

وقال فيرون موسينغو في الندوة الصحفية: ” العمل يسير بشكل جيد، لاحتضان كان كوت ديفوار في جانفي 2024 ..هناك 3 ملاعب جاهزة، ولاتزال هناك أشغال في الملاعب الثلاثة المتبقية، لكن هذا لا يسبب لنا أي قلق”.

وأضاف الأمين العام للكاف، في تصريحات نشرها موقع الاتحادية الإيفوارية لكرة القدم: ” الأمور تسير على نحو جيد، ورغم عدم انتهاء كل الأشغال، إلا أننا واثقون من إلتزام كوت ديفوار بالتوقيت المحدد”.