-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“كاف” يكشف عن التشكيلة المثالية لـ”كان” كوت ديفوار

عمر سلامي
  • 710
  • 0
“كاف” يكشف عن التشكيلة المثالية لـ”كان” كوت ديفوار
أرشيف
شعار كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وضمت التشكيلة المثالية ثلاثة لاعبين من منتخب كوت ديفوار المتوج باللقب، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من الوصيف منتخب نيجيريا.

وتواجد في التشكيلة المثالية، حارس جنوب إفريقيا ويليامز، وزميله في المنتخب موكوينا، بالإضافة إلى لاعبين من منتخب الكونغو الديمقراطية، ولاعب واحد من منتخب غينيا الاستوائية.

وتوّج منتخب كوت ديفوار بلقب النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا، عقب فوزه في المباراة النهائية على نيجيريا، بهدفين مقابل هدف واحد.

التشكيلة المثالية:
حراسة المرمى: رونوين ويليامز (جنوب افريقيا).
الدفاع: جيسلان كونان (كوت ديفوار) – تشانسيل مبيمبا (الكونغو) – ويليام ترست إيكونغ – أولا آينا (نيجيريا).
الوسط: تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا) – جين ميشيل سيري- فرانك كيسي (كوت ديفوار).

الهجوم: أديمولا لوكمان (نيجيريا) – يوان ويسا (الكونغو) – إيميلو نسوي (غينيا الاستوائية).

مقالات ذات صلة
“كاف” يعيّن طاقم تحكيم مباراة شباب بلوزداد والأهلي المصري

“كاف” يعيّن طاقم تحكيم مباراة شباب بلوزداد والأهلي المصري

هذه هي المباراة التي سيحتضنها ملعب البليدة بعد ترميمه

هذه هي المباراة التي سيحتضنها ملعب البليدة بعد ترميمه

نادي البارادو “يُهين” اتحاد العاصمة

نادي البارادو “يُهين” اتحاد العاصمة

وداد بوفاريك ينتقل إلى هذا الملعب

وداد بوفاريك ينتقل إلى هذا الملعب

أندي ديلور في طريقه إلى نادي أجاكسيو الفرنسي

أندي ديلور في طريقه إلى نادي أجاكسيو الفرنسي

اللّقب الإفريقي الثّالث لِكوت ديفوار

اللّقب الإفريقي الثّالث لِكوت ديفوار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد