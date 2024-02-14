“كاف” يكشف عن التشكيلة المثالية لـ”كان” كوت ديفوار

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وضمت التشكيلة المثالية ثلاثة لاعبين من منتخب كوت ديفوار المتوج باللقب، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من الوصيف منتخب نيجيريا.

وتواجد في التشكيلة المثالية، حارس جنوب إفريقيا ويليامز، وزميله في المنتخب موكوينا، بالإضافة إلى لاعبين من منتخب الكونغو الديمقراطية، ولاعب واحد من منتخب غينيا الاستوائية.

وتوّج منتخب كوت ديفوار بلقب النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا، عقب فوزه في المباراة النهائية على نيجيريا، بهدفين مقابل هدف واحد.

التشكيلة المثالية:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز (جنوب افريقيا).

الدفاع: جيسلان كونان (كوت ديفوار) – تشانسيل مبيمبا (الكونغو) – ويليام ترست إيكونغ – أولا آينا (نيجيريا).

الوسط: تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا) – جين ميشيل سيري- فرانك كيسي (كوت ديفوار).

الهجوم: أديمولا لوكمان (نيجيريا) – يوان ويسا (الكونغو) – إيميلو نسوي (غينيا الاستوائية).