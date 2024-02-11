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رياضة

“كاف” يكشف عن الكرة المخصصة لنهائي “كان” كوت ديفوار

عمر سلامي
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“كاف” يكشف عن الكرة المخصصة لنهائي “كان” كوت ديفوار
ح.م
كرة نهائي "كان" كوت ديفوار

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الكرة المخصصة لنهائي كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 .

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”الكاف” على منصة “إكس” صورا لكرة النهائي، إلى جانب مجسم كأس أمم إفريقيا.

وتتجه الأنظار سهرة الأحد إلى ملعب الحسن وتارا الذي يحتضن المباراة النهائية بين نيجيريا وكوت ديفوار، بداية من الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر.

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