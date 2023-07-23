كاف يكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد إجراء عملية القرعة الخاصة بالمراحل التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

ونشر “كاف” بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن قرعة الأدوار التمهيدية من المنافستين الإفريقيتين، ستجرى هذا الثلاثاء، بمقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالقاهرة.

ويشارك 54 فريقا من 42 اتحادا عضوا في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، بينما يتنافس 52 فريقا في كأس الكونفيدرالية، يمثلون 41 اتحادا عضوا.

ويمثل الجزائر كل من شباب بلوزداد وشباب قسنطينة في دوري أبطال إفريقيا، واتحاد العاصمة وجمعية الشلف في كأس الكاف.

وتوج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي، وتوج اتحاد الجزائر بلقب كأس الكونفيدرالية على حساب يانغ أفريكانز التنزاني.