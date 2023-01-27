كالياري وباليرمو الإيطاليان يتنافسان على ضم مهدي ليريس

خلال الأنفاس الأخيرة من الميركاتو الشتوي

يسعى المدرب الإيطالي، كلاوديو رانييري، المدرب الحالي لنادي كالياري ضم الدولي الجزائري، مهدي ليريس، نجم نادي سمبدوريا خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية من أجل تعزيز صفوف فريقه واستهداف الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وهو الذي عرف بعلاقته المتينة مع اللاعبين الجزائريين، على غرار رياض محرز عندما كانا معا في ليستر سيتي الإنجليزي.

وكان رانييري (71 عاما) عاد إلى تدريب نادي كالياري في دوري الدرجة الثانية الإيطالي في بداية الشهر الجاري، أي بعد حوالي 34 سنة من تدريبه لنادي جزيرة سردينيا، وكان رانييري قاد كالياري من عام 1988 إلى عام 1991، قبل أن يخوض تجربة تدريبية ثرية بالانجازات، وقالت العديد من المصادر الإعلامية الإيطالية ومنها صحيفة “توتو سبورت” إن مدرب نادي كالياري معجب بإمكانات النجم الجزائري الجديد، مهدي ليريس، وطلب من إدارة النادي الحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة، وهو المرتبط مع نادي سمبدوريا بعقد يمتد إلى غاية صيف عام 2024، وجاء اهتمام رانييري بالنجم الجزائري (24 عاما)، بالنظر لقدرته على اللعب في عدة مناصب دفاعية وهجومية، حيث يمكنه المشاركة كظهير أيمن أو في خط الوسط وحتى كلاعب جناح، وجرى توظيف مهدي ليريس في كل هذه المناصب مع نادي سمبدوريا.

إلى ذلك، استبعدت نفس المصادر إمكانية تخلي نادي سمبدوريا عند خدمات نجمه الجزائري، وهو الذي يصارع من أجل تفادي السقوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل حاليا المركز ما قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للدرجة الأولى برصيد 9 نقاط فقط وبعد 19 جولة، ولا يعد كالياري النادي الوحيد من دوري الدرجة الثانية الإيطالي الذي يرغب في ضم ليريس، حيث يستهدف نادي باليرمو ضم الوافد الجديد على “الخضر” قبل إغلاق فترة التحويلات الشتوية الحالية، وفق ما أوردته العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، وكان مهدي ليريس من آخر الوافدين على المنتخب الوطني، حيث وجه له المدير الفني لـ”محاربي الصحراء”، جمال بلماضي، الدعوة لأول مرة خلال تربص شهر نوفمبر الماضي، وظهر خلال وديتي مالي (1ـ1) والسويد (0ـ2).