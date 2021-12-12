كاليدونيا الجديدة تصوت بـ “لا” على الاستقلال عن فرنسا وسط مقاطعة واسعة

صوت سكان كاليدونيا الجديدة، االأحد، بنسبة كبيرة بـ”لا” للاستقلال عن فرنسا في ثالث استفتاء خلال السنوات الأخيرة.

وقاطع الإستقلاليون الاقتراع بسبب ما يرونه غياب “حملة عادلة” في الأرخبيل الذي ضربه وباء فيروس كورونا بقوة شهر سبتمبر.

وحسب موقع فرانس 24 فإن نسبة المشاركة عند حوالي الساعة الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي للجزر) بلغت 41.6%، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة هذا العام أقل بكثير ، من تلك التي تم تسجيلها في نفس التوقيت خلال استفتاء العام الماضي بشأن الاستقلال أيضا حينما تم الإدلاء بنحو 80% من الأصوات.

وكان المقرر أن يدلي حوالي 185 ألف ناخب مؤهل بأصواتهم حول ما إذا كانت الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادئ على بعد حوالي 1200 كيلومتر شرق أستراليا، يجب أن تستقل عن فرنسا.

وقد سمحت اتفاقية نوميا التي تعود لعام 1998 بإجراء ما يصل إلى ثلاثة استفتاءات حول هذه القضية.

وشهد الاستفتاءان السابقان، اللذان أجريا في نوفمبر 2018 أكتوبر 2020، تصويت أغلبية طفيفة لصالح عدم الانفصال عن فرنسا.