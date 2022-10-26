كاليدونيا الجديدة تعلن عن مكافأة مالية لاستقطاب الأطباء

أعلنت كاليدونيا الجديدة عن تخصيص مكافأة قدرها 50 ألف أورو لفائدة الأطباء الراغبين في العمل بالمقاطعة الجنوبية للأرخبيل التابع لفرنسا.

وحسب القناة الإذاعية “أوروبا 1” فإن الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادي يواجه نقصا شديدا في مهنيي الصحة، ما جعل السلطات تقدم مكافأة مالية للتشجيع على استقطاب الأطباء الشباب.

ومن الشروط التي وضعتها كاليدونيا التزام الأطباء بالعمل لمدة 3 سنوات بالمقاطعة الجنوبية للأرخبيل، الواقعة على بعد 17000 كيلومتر من فرنسا وهذا من أجل الاستفادة من المنحة التي تقدم على 3 دفعات.

كما يجب أن يوافق الطبيب العمل في المقاطعة الجنوبية، وفي مناطق التوتر 32 ساعة على الأقل في الأسبوع والمشاركة في الخدمة تحت الطلب.