كامالا هاريس فخورة بمساندة بايدن.. وهذا ما قالته عن ترامب! (فيديو)

أعربت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عن فخرها بمساندته في الانتخابات المقبلة، مؤكدة على إمكانية هزيمة ترامب مرة أخرى.

وارتفعت الأصوات المطالبة بانسحاب بايدن (81 عاماً) من السباق الرئاسي بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي، مع اقتراح أن تحلّ محلّه هاريس.

وقالت نائبة الرئيس، البالغة 59 عاما، فجر الأربعاء لشبكة “سي بي إس نيوز” CBS News الإخبارية: “أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن”.

وأضافت: “جو بايدن هو مرشّحنا.. لقد هزمنا ترامب مرّة وسنهزمه مرة أخرى”.

وبدأت شخصيات بارزة في المعسكر الديمقراطي طرح تساؤلات علنية حول الحالة الصحية لبايدن بعد أدائه الكارثي أمام ترامب في المناظرة التي جرت مساء الخميس.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة “سي إن إن” CNN، الثلاثاء، أن 75% من الناخبين الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون أن الحزب سيحظى بفرص أفضل في نوفمبر مع مرشح آخر غير بايدن، في نتيجة زادت من قلق الديمقراطيين.

ونال ترامب في الاستطلاع 49% من نوايا التصويت على المستوى الوطني مقابل 43% لمنافسه، وهو فارق لم يتغير مقارنة مع آخر استطلاع مماثل أجري في أفريل.

وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times، الثلاثاء، أنّ مقربين من الرئيس لاحظوا فترات جمود “أكثر تواترا” و”أكثر وضوحا” في الأشهر الأخيرة، بالتناوب مع لحظات من اليقظة الذهنية التامّة، على سبيل المثال في مواجهة الأزمات الدولية.

والثلاثاء، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار إنّ طرح تساؤلات بشأن الحضور الذهني للرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتحدة والذي تراجعت طلاقته ولياقته هو أمر مشروع، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّ البيت الأبيض لا يخفي أيّ معلومات في ما يتّصل بالحال الصحية للرئيس.

من جانبه عزا بايدن، سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، إلى “الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة”، مشدّداً على أنّ “هذا ليس عذراً، بل تفسيرا”.

وقال بايدن خلال اجتماع مع متبرّعين ديمقراطيين قرب واشنطن إنه “لم يكن أمرا ذكيا جدا أن أكون قد سافرت حول العالم مرات عدة.. قبل وقت قصير من المناظرة”، مضيفا “لم أستمع لموظفيّ.. وبعدها كدت أغفو على المسرح”.

وكان بايدن، قال الجمعة الماضي، إنه يعتزم هزيمة ترامب دون أن يبدي أي مؤشر على التفكير في الانسحاب.

وأخبر بايدن حشدا من مؤيديه في اليوم التالي من المناظرة التي اعتبرها كثيرون بمثابة هزيمة للرئيس البالغ من العمر 81 عاما “أعلم أنني لست شابا ولم أعد أمشي بسهولة مثلما اعتدت، لم أعد أتحدث بسلاسة كالسابق”.

وتابع “لن أترشح مرة أخرى إن لم أكن أؤمن من كل قلبي وروحي أنني أستطيع القيام بهذه المهمة”.