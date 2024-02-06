كاميرات جسدية للوقوف على تجاوزات الشرطة والمجرمين

تعكف الحكومة الجزائرية على وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية التي تسمح باكتشاف التجاوزات التي تصدر سواء من طرف أفراد الشرطة أو المجرمين.

وخلال رده على انشغالات نواب المجلس، مساء الإثنين، كشف وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أن الحكومة تعكف حاليا على “وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية”.

وقال الوزير إن الكاميرات الجسدية أثبتت “نجاعتها في الدول المطبقة فيها”، حيث تُمكن هذه الأخيرة من “إثبات التجاوزات الصادرة سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقة وشفافة”.

وأكد طبي أن الجزائر تنخرط بـ “صفة كلية” من خلال مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير سيما الجريمة المنظمة والإرهاب.