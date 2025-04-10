كاميرات حرارية متطورة لرصد تسرّبات غاز الميثان

على مستوى مركب GL2Z في وهران

أطلقت سوناطراك يوم الخميس، حملة ميدانية موسّعة للكشف عن تسرّبات غاز الميثان، على مستوى مركب GL2Z في وهران. باستخدام كاميرات حرارية متطورة تعتمد على الأشعة تحت الحمراء.

وتأتي هذه الحملة، حسب ما ذكره بيان للمجمّع، ضمن برامج دورية للكشف عن تسرّبات غاز الميثان بغرض إصلاحها (LDAR). من خلال توظيف الكاميرات الحرارية لتصوير وكشف الانبعاثات غير المرئية للعين المجرّدة.

“وتُعد هذه التقنية المتطورة، من أبرز الأدوات الرائدة المعترف بها دوليًا”، يُشير البيان. مؤكدا أن فريق الكشف اتّبع “أحدث المعايير الدولية، وأفضل الممارسات في قطاع النفط والغاز. لضمان تقييم دقيق”.

“وتُبرز النتائج الإيجابية المحقّقة أهمية هذا النوع من الحملات، ما يدفع إلى توسيع نطاقها، لتشمل جميع المنشآت داخل المجمّع. لما لها من أثر بيئي واقتصادي. تماشيا مع التزامات سوناطراك”، يضيف البيان.