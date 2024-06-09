كاميرا محل ببولوغين توثق محاولة اختطاف طفلة من قبل امرأتين!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قيل إنه وثّق محاولة اختطاف طفلة من قبل امرأتين ببلدية بولوغين بالعاصمة.

وبحسب ما يظهر في شرح المقطع المصور، فقد دخلت الطفلة وتدعى سيرين إلى المحل لشراء “فلاش” ودخلت وراءها امرأة متحجبة وكانت تحاول إخراجها بحجة أن والدتها تبحث عنها فأمسكت الطفلة بيد البائع ما جعله يتفطن إلى أنها لا تعرفها.

ولاذت المرأة بالفرار حيث كانت تنتظرها مشاركة أخرى في العملية، داخل سيارة من نوع لوغان.

وبحسب صفحات “بولوغين” فقد وقع الحادث يوم الخميس 6 جوان الجاري، في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء، ما أثار هلعا وسط سكان المنطقة ومخاوف من وجود عصابة تستهدف الأطفال وتستدرجهم لحتفهم.