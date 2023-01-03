-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

كاميرونية تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة تركية بتمنراست (صور)

جواهر الشروق
  • 761
  • 0
كاميرونية تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة تركية بتمنراست (صور)
أرشيف
مطار تمنراست

تسببت مسافرة كاميرونية في هبوط اضطراري لطائرة تركية بمطار تمنراست بعد تعرضها لأزمة قلبية كادت تودي بحياتها.

وبحسب ما أفاد بيان للحماية المدنية بولاية تمنراست فقد تم إنقاذ المسافرة الكاميرونية من الموت المحقق.

وأضاف أنه في حدود الساعة 21و05 د تلقت مصالح الحماية النداء من برج المراقبة مفاده هبوط إضطراري بمطار تمنراست أقنار.

الطائرة من نوع BOEING 737 MAX B تابعة للخطوط الجوية التركية، وحسب ذات المصدر كانت متوجهة من تركيا إلى دولة الكاميرون.

وكانت المسافرة على متنها قبل أن تبدأ في المعاناة من توقف قلبي رئوي.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية على متن سيارة إسعاف طبية بها طاقم طبي متكون من طبيبين و03 أعوان.

وتمت عملية الإنعاش القلبي الرئوي على متن الطائرة إلى غاية إستقرارها ومن بعدها نقلها على جناح السرعة إلى مستشفي تمنراست.

مقالات ذات صلة
زواج السر يدفع المغرب لإطلاق سجل المتزوجين

زواج السر يدفع المغرب لإطلاق سجل المتزوجين

زفاف رونالدو وجورجينا.. صحيفة إسبانية تكشف أسباب التأجيل

زفاف رونالدو وجورجينا.. صحيفة إسبانية تكشف أسباب التأجيل

اكتئاب بداية العام.. 6 أمور تساعدك على تجاوزه

اكتئاب بداية العام.. 6 أمور تساعدك على تجاوزه

إذا كنت تتجسسين على هاتف زوجك فأنت في خطر

إذا كنت تتجسسين على هاتف زوجك فأنت في خطر

فنانة تتصدر الترند بسبب فيديو مع ابنها من أمام الكعبة

فنانة تتصدر الترند بسبب فيديو مع ابنها من أمام الكعبة

تعرفي على خطوات الحفاظ على منزلك مرتبا يوميا

تعرفي على خطوات الحفاظ على منزلك مرتبا يوميا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد