كاميرونية تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة تركية بتمنراست (صور)

تسببت مسافرة كاميرونية في هبوط اضطراري لطائرة تركية بمطار تمنراست بعد تعرضها لأزمة قلبية كادت تودي بحياتها.

وبحسب ما أفاد بيان للحماية المدنية بولاية تمنراست فقد تم إنقاذ المسافرة الكاميرونية من الموت المحقق.

وأضاف أنه في حدود الساعة 21و05 د تلقت مصالح الحماية النداء من برج المراقبة مفاده هبوط إضطراري بمطار تمنراست أقنار.

الطائرة من نوع BOEING 737 MAX B تابعة للخطوط الجوية التركية، وحسب ذات المصدر كانت متوجهة من تركيا إلى دولة الكاميرون.

وكانت المسافرة على متنها قبل أن تبدأ في المعاناة من توقف قلبي رئوي.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية على متن سيارة إسعاف طبية بها طاقم طبي متكون من طبيبين و03 أعوان.

وتمت عملية الإنعاش القلبي الرئوي على متن الطائرة إلى غاية إستقرارها ومن بعدها نقلها على جناح السرعة إلى مستشفي تمنراست.