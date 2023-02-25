“كانال +” تستعدّ لإنتاج فيلم حول الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج

تتفاوض “كانال +” الفرنسية مع الممثل ذو الأصول الجزائرية طاهر رحيم، لأداء دور البطولة في فيلم سينمائي جديد، حول شخصية الهاكر الجزائري الشهير حمزة بن دلاج.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، تعكف الشبكة التلفزيونية الفرنسية على إنتاج الإعلان الترويجي لفيلم “Smiling Hacker (الهاكر المبتسم)، باللغة الإنجليزية.

وكشفت نائبة المدير العام لمجموعة “كانال +” آنا مارش أن “المحادثات جارية مع الممثل طاهر رحيم، لأداء الدور الرئيسي في الفيلم”. فيما سيسند الإخراج إلى الثنائي البلجيكي بلال فلاح وعادل العربي.

ويقضي بن دلاج عقوبة السجن لمدة 15 عاما في الولايات المتحدة، بعد اتهامه بإدخال فيروس إلى أنظمة معلوماتية لبنوك ومؤسسات مالية أمريكية، متسبّبا في خسائر كبيرة لعدد من هذه المؤسسات.

واعتقل الهاكر الجزائري، وهو من مواليد 1988 بالجزائر، في جانفي من العام 2013. من قبل الشرطة التايلاندية في العاصمة بانكوك، حيث كان محلّ مذكرة توقيف من الإنتربول.