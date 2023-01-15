كانتونا لِرونالدو: الاعتزال الرّياضي موت صغير!

طالب نجم الكرة الفرنسية السابق إيريك كانتونا الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بِأن يتقبّل حقيقة أنه تقدّم في العمر ولم يعد يملك مواهب أيّام شبابه.

ويتقاطع كانتونا (56 سنة) ورونالدو (38 سنة في مطلع فيفري المقبل) في نقطة كونهما تركا بصمة قوية في سجّل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي تاريخَين مُتباينَين.

وقال كانتونا إن رونالدو كان عليه أن يقبل مُقترح اللّعب لِفترة محدودة (جزء من المباراة)، مع مساعدة الشباب. وضرب مثلا بِنجوم سابقين سلكوا هذا الدّرب لمّا أشرفوا على الإعتزال، على غرار الإيطالي باولو مالديني، والوليزي ريان غيغز، والسويدي زالاتان إبراهيموفيتش.

وفي أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” الإنجليزية، أضاف كانتونا: “يُمكنك الغناء أو مواصلة الأداء الكوميدي حتى سنّ الـ 80. لكن الرياضيين يعلمون أنه بعد 30 أو 33 سنة، تبدأ الصّعوبات خاصّة من الناحية البدنية”.

واختتم إيريك كانتونا تصريحاته مُخاطبا رونالدو: “الاعتزال موت صغير. لِذلك يجب فعل شيء ما قبل الوصول إلى النهاية”. وأشار إلى الرضا بِقليل من فرص اللّعب والاكتفاء بِمساعدة الشباب، أو الاعتزال.

وكانت علاقة كريستيانو رونالدو مع إدارة نادي مانشستر يونايتد والجهاز الفني، قد ساءت مُؤخّرا، بِسبب قلّة اللّعب أساسيا. قبل أن يفسخ النّجم البرتغالي العقدَ وينتقل إلى فريق النّصر السعودي.