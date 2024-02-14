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رياضة

كانتونا يتضامن مع النازحين في رفح

عمر سلامي
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كانتونا يتضامن مع النازحين في رفح
أرشيف
إيريك كانتونا

تفاعل النجم الفرنسي السابق إيريك كانتونا، مع النازحين الفلسطينيين في رفح بجنوب قطاع غزة، بعد أن قرّر الاحتلال الصهيوني توسيع نطاق اجتياحه.

وكتب كانتونا، على حسابه في إنستغرام: “أين سيذهب النازحون في رفح الآن”.

وسبق لكانتونا وأن أطلق تصريحات قوية، عبّر من خلالها عن تضامنه مع فلسطين وما يتعرض له سكان غزة من إبادة جماعية.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي: “الدفاع عن حقوق الفلسطينيين الإنسانية لا يعني أنك مؤيد لحماس، وأن تقول فلسطين حرة لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود، القول إن فلسطين حرة، يعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عاما”.

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