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رياضة

كانتونا يوجه رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني

عمر سلامي
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كانتونا يوجه رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني
أرشيف
كانتونا

وجه نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الفرنسي إيريك كانتونا، رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني.

وقال كانتونا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيّد لحماس إن قول “فلسطين حرة” لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود”.

وأضاف: “فلسطين حرة” تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عامًا”.

وتابع: “فلسطين الحرة” تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، نصفهم من الأطفال”.

وقال النجم الفرنسي السابق، في الأخير: “فلسطين الحرة” تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم”.

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