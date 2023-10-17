كانتونا يوجه رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني
وجه نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الفرنسي إيريك كانتونا، رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني.
وقال كانتونا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيّد لحماس إن قول “فلسطين حرة” لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود”.
وأضاف: “فلسطين حرة” تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عامًا”.
وتابع: “فلسطين الحرة” تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، نصفهم من الأطفال”.
وقال النجم الفرنسي السابق، في الأخير: “فلسطين الحرة” تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم”.