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الجزائر

“كانوا في جنازة زميلهم”.. وفاة 4 أئمة في حادث مرور مرّوع بولاية البيّض

نادية شريف
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“كانوا في جنازة زميلهم”.. وفاة 4 أئمة في حادث مرور مرّوع بولاية البيّض

لقي 4 أئمة مصرعهم، ليل الأربعاء، في حادث مرور مروع وقع جراء إصطدام بين ســيارة من نوع رونو سامــبول وشـاحنة بالطريق الرابط بين البيض والكاف لحمر كانوا عائدين من جنــازة إمـــام بولاية سـعيدة.

الضحايا من خيرة أبناء الجزائر، ومن حفظة كتاب الله، وهم حسب ما ورد في التعزية الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف:

◾ زوي قـــــادة، إمام مدرس.
◾حديد مــحمد، طالب بالمعهد.
◾دوينات عباس، إمام مدرس.
◾حميان مــحمد، مؤذن.

وبحسب ما أفاد حساب الحماية المدينة لولاية البيض فقد تدخل، مساء الأربعاء 2024/07/03 المركز المتقدم الكاف لحمر مدعم بالوحدة الثانوية بوقطب والوحدة الرئيسية على الساعة 21سا20د، من أجل تصادم بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06 أ.

وأضاف بيان الحماية المدنية أن الحادث خلف وفاة 04 أشخاص وإصابة آخر بجروح مختلفة تم إسعافه ونقله الى العيادة متعددة الخدمات بالكاف لحمر.

وعلى إثر المصاب الجلل، تداول نشطاء صور الحادث والضحايا، معربين عن أسفهم البالغ لخسارة 5 أئمة 4 في الحادث الأليم والخامس الشيخ عبد الكريم حليمي إمام بولاية سعيدة، الذي كانوا في جنازته.

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